Il sondaggio del Quotidiano del Sud sulle elezioni in Calabria (Di sabato 11 gennaio 2020) Un sondaggio commissionato dal Quotidiano del Sud sulle elezioni in Calabria dà Jole Santelli in vantaggio di due punti su Pippo Callipo, mentre il civico Carlo Tansi è accreditato del 15-19% e Francesco Aiello del M5S chiude con una forchetta tra l’8% e il 12%. Il sondaggio del Quotidiano del Sud sulle elezioni in Calabria Jole Santelli è tra il 35 e il 39%, Pippo Callipo tra il 33 e il 37%. Va detto che tutti gli altri sondaggi segnalavano invece una differenza molto più larga a favore del centrodestra: in quello dell’Istituto Noto per Porta a Porta la Santelli era data oltre il 50% e in grande crescita mentre Callipo arrancava al 36%. “In poco meno di due settimane di campagna elettorale sono iniziate a crollare le certezze del centrodestra calabrese e gli elettori comprendono che l’unico in grado di dare una prospettiva di sviluppo alla regione e’ ... Leggi la notizia su nextquotidiano

