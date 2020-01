Haftar vuole vendere autonomamente il petrolio libico (Di sabato 11 gennaio 2020) C’è un intreccio, nel già di per sé intricato quadro libico, che con il passare dei mesi sembra essere il perno attorno cui ruota la crisi che coinvolge il paese nordafricano. Ossia il fatto che, da un lato, Haftar controlla buona parte dei territori ma non ha in mano il portafoglio mentre, dall’altro lato, il premier Al Sarraj controlla il portafoglio ma ha a malapena il controllo dei corridoi attorno la sua stanza nel palazzo presidenziale. Ed è su questo intreccio che si sta giocando il futuro della Libia. La “cassaforte” di Tripoli il vero obiettivo Come si sa, l’economia libica ruota fortemente attorno alle esportazioni di petrolio. Un compito che in Libia spetta alla Noc (National Oil Company), la quale opera con diverse joint venture assieme a partner stranieri nei vari giacimenti sparsi per il paese. Il petrolio libico è molto ambito, seppur la ... Leggi la notizia su it.insideover

