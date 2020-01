Forza e Coraggio, gol e vittoria: contro il Gesualdo secondo successo di fila (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSeconda vittoria consecutiva per la Forza e Coraggio che da, quindi, continuità al successo ottenuto nello scorso turno sul campo della Viribus Somma. Tra le mura amiche del “Mellusi”, i ragazzi di mister Liccardi hanno avuto la meglio sul Gesualdo per 4-3. Partono fortissimo i padroni di casa che dopo due soli giri di lancette sono già in vantaggio: palla rubata a centrocampo e servizio in area per De Falco con l’interno del destro fa secco il portiere avversario. Passano altri due minuti e, su una azione quasi fotocopia del primo, arriva il raddoppio: questa volta la palla, arrivata in area di rigore, balla per qualche istante sul dischetto del rigore prima che Jallow, più lesto di tutti, la metta in rete. Al 6’ il Gesualdo riapre il match: calcio d’angolo, la palla scavalca tutti e Memmolo, solo sul secondo palo, la mette alle spalle di Fappiano. Quattro ... Leggi la notizia su anteprima24

