Bomba carta esplode nel Foggiano davanti a un negozio (Di sabato 11 gennaio 2020) Una Bomba carta è stata fatta esplodere all'alba di oggi davanti un negozio di intimo a Orta Nova, nel Foggiano. Lo scoppio, intorno alla cinque, ha danneggiato la saracinesca dell'attività commerciale e l'ingresso. Sul posto, i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza tutta l'area. La deflagrazione è stata avvertita in tutto il quartiere. Sull'accaduto indagano i carabinieri.Ieri a Foggia in 20 mila avevano manifestato con Libera contro la mafia delle estorsioni. Leggi la notizia su agi

