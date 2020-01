«Au revoir». La vita del 14enne Laurent prima di salire sull’aereo verso Parigi (Di sabato 11 gennaio 2020) Tra il 2014 e il 2019 sono morti 15mila migranti, solo nel mar Mediterraneo. E poi ancora, nelle rotte che arrivano dall’Asia all’Est Europa, in quelle che attraversano l’Africa e in quelle che collegano il Sud America al Nord America. Storie che si spezzano. Che ormai passano inosservate tra le pagine di cronaca, o nel nostro feed delle news. Storie a cui forse siamo troppo abituati per approfondire. C’è però ancora un’eccezione. Qualcosa che ancora ferma, anche se per un istante, la nostra attenzione. E sono le storie che si fermano quando sono appena inziate. I bambini sono diventati i simboli del rischio che si corre, che si è disposti a correre, quando si lascia tutto e con poco o nulla si cerca di andare verso un altro continente. È la storia di Alan Kurdi, morto a tre anni e trovato sulla dell’isola di Bodrum, è quella di Angie ... Leggi la notizia su open.online

