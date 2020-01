Amici 19, Sesta Puntata: Litigio tra Valentin ed Alessandra Celentano! (Di sabato 11 gennaio 2020) Amici 19, Sesta Puntata: Valentin si scaglia contro Alessandra Celentano accusandola di fare lezioni che non servono ai ballerini. Intanto arrivano due clamorose eliminazioni…. Dopo la lunga pausa natalizia, torna il talent show condotto da Maria De Filippi, tra sfide e litigi. In particolar modo Valentin ha dimostrato di avere molte difficoltà con l’insegnante Celentano, poiché crede che quest’ultima abbia la tendenza a spiegare cose che in realtà non servono. Ecco cosa è successo in questa Sesta Puntata. Amici 19, Sesta Puntata: Valentin vince la sfida! La Puntata inizia con la presentazione di un nuovo ballerino che fa il suo ingresso grazie a Timor. Si tratta di Ayoub, che Maria De Filippi saluta. Si passa poi immediatamente alla sfida che Valentin vorrebbe fare. Il ragazzo spiega di essere intenzionato a mettere a rischio il suo banco e il suo percorso nel ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

