“7 anni della mia vita…”. GF Vip, Licia Nunez crolla davanti a tutti. E finisce in lacrime (Di sabato 11 gennaio 2020) Come si sa, Licia Nunez è stata l’ultima concorrente a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. L’attrice pugliese de Le Tre Rose di Eva ha fatto un discorso sugli amori che finiscono che ha colpito tutti. Licia ha accennato alla sua relazione con Imma Battaglia e parlato di un tradimento dell’attivista avvenuto con Eva Grimaldi, sposata poi di recente dopo il coming out di Imma avvenuto all’Isola dei Famosi. Il pubblico ne ha viste di belle. “La mia storia con Imma Battaglia è terminata nel dicembre del 2010 per un tradimento da parte sua con Eva Grimaldi, che è la sua attuale compagna – ha raccontato nella Casa Licia Nunez, il cui vero nome è Lucia Del Curatolo – Non è facile dopo sette anni di storia vedere una persona che hai amato così tanto con un’altra persona. L’amore resta. Si trasforma. Ma l’amore resta”. La confidenza di Licia non è piaciuta a Imma Battaglia, che ha subito ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

