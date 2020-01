“Un poeta un po’ beta”, al Teatro Genovesi uno spettacolo sulla poesia (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Uno spettacolo sulla poesia, per la precisione un “divertissement in rima sciolta” andrà in scena sabato 11 gennaio 2020, alle ore 21.15, e domenica 12 gennaio 2020, alle ore 19, al Teatro Genovesi di Salerno (via Sichelgaita, 12).La Compagnia dell’Eclissi inaugura così il nuovo anno. “Un poeta un po’ beta” è il titolo dello spettacolo di e con Roberto Lombardi. Si replica sabato 18 gennaio, alle ore 21.15, e domenica 19 gennaio, alle ore 19. “Si fa presto a dire poeta. Anche in un paese come il nostro di poeti e navigator la poesia sembra sparita dalle personali abitudini di lettura – scrive Lombardi nelle note di presentazione – Sopravvive nella canzone – il premio Nobel a Bob Dylan va in questa direzione, e l’Accademia di Svezia, che non manca di prendere abbagli, sa anche registrare con lungimiranza tendenze della ... Leggi la notizia su anteprima24

