Smog Milano | in centro PM10 a 96 microgrammi | il limite è 50

Qualità dell'aria in peggioramento a Milano: ieri nella centralina di via Senato, in centro, il PM10 è arrivato a 96 microgrammi per metro cubo, quasi il doppio del limite massimo, fissato a 50. I valori registrati dalle altre tre centraline della città sono stati 68, 74 e 81. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Lombardia rende noto che i limiti del particolato sono stati superati anche nei comuni dell'hinterland del capoluogo lombardo (Pioltello-Limito, Cassano d'Adda e Magenta).

