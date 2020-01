Serie A calcio in tv l’11-13 gennaio: orari, calendario, programma, streaming Sky e DAZN (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ultima giornata prima del giro di boa per la Serie A 2019-2020 che si appresta a disputare il diciannovesimo e ultimo turno del girone d’andata a partire da sabato 11 fino a lunedì 13 gennaio. Ancora da decidere chi sarà campione d’inverno tra Juventus, Inter e Lazio (quest’ultima in lizza solo grazie all’aritmetica), ma sono molti gli spunti di interesse che proporrà la prossima giornata del nostro massimo campionato di calcio maschile. Il programma si aprirà con i tre anticipi del sabato Cagliari-Milan, alle 15.00, Lazio-Napoli, alle 18.00, ed infine la super sfida tra Inter e Atalanta delle 20.45. Domenica andranno in scena ben sei incontri, il primo di questi sarà l’ormai classico lunch match delle 12.30 tra Udinese e Sassuolo mentre a seguire alle ore 15.00 giocheranno in contemporanea Sampdoria-Brescia, Fiorentina-Spal e Torino-Bologna. Alle 18.00 ... Leggi la notizia su oasport

