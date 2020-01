Palermo, invalido picchiato e imbavagliato in casa di cura. Le intercettazioni: "Maledetto vecchio" (Di venerdì 10 gennaio 2020) Maltrattamenti nella struttura alla Noce. In tre mesi 100 episodi di violenza nei suoi confronti. Tutti in nero gli assistenti: una di loro percepiva il reddito di cittadinanza Leggi la notizia su repubblica

rizzina2005 : RT @repubblica: Palermo, invalido picchiato e imbavagliato in casa di cura. Le intercettazioni: 'Maledetto vecchio' [aggiornamento delle 08… - elena51847647 : RT @repubblica: Palermo, invalido picchiato e imbavagliato in casa di cura. Le intercettazioni: 'Maledetto vecchio' [aggiornamento delle 08… - Nanoalto : RT @repubblica: Palermo, invalido picchiato e imbavagliato in casa di cura. Le intercettazioni: 'Maledetto vecchio' [aggiornamento delle 08… -