Oggiono, bimbo di due anni cade all’asilo sbattendo la testa: soccorso in elicottero (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un bimbo di due anni ha riportato un trauma cranico in seguito a una brutta caduta mentre si trovava all'interno della scuola d’infanzia della frazione Peslago di Oggiono, in provincia di Lecco. Le maestre, allarmate per quanto accaduto, hanno immediatamente chiamato i soccorsi: il bimbo è stato trasportato in elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è ricoverato in codice giallo. Leggi la notizia su fanpage

