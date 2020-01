Notifica con messaggio su Huawei Mobile Services a gennaio: dettagli sulle novità (Di venerdì 10 gennaio 2020) Diversi utenti in questi giorni stanno portando all'attenzione di tutti una Notifica incentrata sul messaggio "Huawei Mobile Services". Notifica più invasiva del solito, con il destinatario invitato ad accettare le nuove condizioni impostate dal produttore dal punto di vista della privacy. Una mossa del tutto normale, soprattutto se consideriamo le novità emerse nello scorcio finale del 2019 come probabilmente ricorderete tramite il report pubblicato a suo tempo. In cosa consiste il messaggio " Huawei Mobile Services" Analizzando aspetti più pratici e specifici, diversi possessori di smartphone Huawei in questo periodo segnalano l'arrivo di una nuova Notifica intitolata appunto "Huawei Mobile Services". Nel messaggio in questione, viene chiaramente detto che "a causa di aggiornamenti del servizio, abbiamo apportato alcune modifiche alle modalità di trattamento dei tuoi dati ... Leggi la notizia su optimaitalia

