Meteo Italia: disturbi al Sud, poi ancora ANTICICLONE con emergenza SMOG (Di venerdì 10 gennaio 2020) Meteo SINO AL 16 GENNAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE Prevalgono condizioni di Meteo nel complesso stabile sull'Italia, nonostante un ANTICICLONE insidiato da infiltrazioni umide atlantiche che riescono a portare qualche disturbo di poco conto. Quella in atto è peraltro una crisi del tutto passeggera, in quanto l'alta pressione sta reggendo, sebbene indebolita, ed è in grado di attutire gli effetti del modesto impulso perturbato sul Mediterraneo. Sono ben poche le conseguenze connesse a questo lieve peggioramento, considerando che gli spifferi d'aria umida atlantica tendono ad annidarsi verso le basse latitudini, andando a fondersi con una modesta lacuna depressionaria già presente sul Nord Africa. Nel corso del weekend, questa modesta area ciclonica, influenzerà il Meteo dell'estremo Sud e delle due Isole Maggiori. I fenomeni saranno comunque del tutto isolati, mentre ... Leggi la notizia su meteogiornale

