Malattia di Lyme, quando la zecca è un pericolo: come si riconosce e affronta (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il caldo e più in generale le variazioni climatiche possono contribuire ad ampliare la distribuzione di insetti come le zanzare o le zecche. come se non bastasse, questa situazione può ridurre la durata dei cicli di sviluppo e della riproduzione degli agenti “cattivi” che questi possono trasmettere con la puntura. Per questo, la puntura di zecca diventa un rischio che bisogna conoscere, soprattutto per identificare e trattare prima possibile la Malattia di Lyme, causato dalla Borrelia burgdorferi, l’agente che la provoca. Occhio alle zecche Le zecche sono parassiti degli animali (cani, topi, uccelli, ovini, animali selvatici) dei quali succhiano il sangue. Per “attaccarsi” impiegano speciali “protuberanze”, chiamate cheliceri, attraverso cui provocano il primo impercettibile “foro” sulla pelle. Una volta giunte a contatto con un vaso sanguigno molto piccolo, entro cui scorre il liquido ... Leggi la notizia su dilei

