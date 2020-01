Lutto nel mondo del cinema: addio all’attore di Grease Edd Byrnes (Di venerdì 10 gennaio 2020) Lutto nel mondo del cinema. addio al mitico Edd Byrnes, ovvero quello che tutti abbiamo conosciuto come il Vince Fontaine di Grease. L’attore è morto all’improvviso per cause naturali: è stato il figlio a dare notizia della scomparsa del padre su Twitter: “È con profonda tristezza e dolore che condivido con voi la scomparsa di mio padre Edd Byrnes. Era un uomo straordinario e uno dei miei migliori amici” ha scritto Logan Byrnes, figlio di Edd, che di mestiere fa l’anchorman. Edd Byrnes è stato un attore che ha fatto la storia Impossibile dimenticarlo quando, negli anni ‘50, interpretava film come “Kookie”, “77 Sunset Strip” o la serie “Hawaiian Eye”. Edd Byrnes era un vero idolo per le ragazze di un tempo. La sua morte all’improvviso ha lasciato tutti sbigottiti. Tra i ruoli che hanno reso celebre Edd Byrnes c’è di sicuro quello di Kookie, cioè ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

