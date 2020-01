Luigi Favoloso, arriva la svolta a Mattino 5: un’email sconvolge la madre (Di venerdì 10 gennaio 2020) Luigi Favoloso, in diretta a Mattino 5 la madre riceve un’email misteriosa Risulta ancora scomparso Luigi Favoloso e a Mattino 5 accade qualcosa di inaspettato. Federica Panicucci inizia la parte dedicata al gossip a questa improvvisa sparizione, in diretta con la madre di Luigi Mario. Quest’ultima, con voce sconvolta, ammette di avere appena ricevuto un’email … L'articolo Luigi Favoloso, arriva la svolta a Mattino 5: un’email sconvolge la madre proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

