Inter Atalanta, i convocati di Gasperini: fuori Ibanez (Di venerdì 10 gennaio 2020) Non convocati dall’Atalanta per l’Inter i partenti Kjaer e Ibanez, oltre a Barrow che ha trovato l’accordo col Bologna L’Atalanta ha diramato la lista dei convocati per la trasferta con l’Inter di domani. fuori Kjaer e Ibanez, al centro di numerose voci di mercato. Lo stesso per Barrow, che ha praticamente chiuso il trasferimento al Bologna. Ecco i convocati: Timothy Castagne, Jacopo Da Riva, Marten de Roon, Berat Djimsiti, Remo Freuler, Pierluigi Gollini, Alejandro Darío Gomez, Robin Gosens, Hans Hateboer, David Heidenreich, Josip Iličić, Ruslan Malinovskyi, Andrea Masiello, Luis Muriel, Caleb Okoli, José Luis Palomino, Mario Pašalic, Roberto Piccoli, Francesco Rossi, Marco Sportiello, Rafael Toloi, Amad Traore, Duván Zapata. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Inter : Vigilia di Inter-Atalanta: in diretta da Appiano Gentile la conferenza di Antonio Conte - MatteoBarzaghi : SE il Barça esonera Valverde (per Xavi) la pista Vidal si raffredda pesantemente. E allora si intensificano i tenta… - tancredipalmeri : Il più grande merito dell’Atalanta è che, in una giornata che comprenda Lazio-Napoli e Roma-Juventus, ci sia Inter-… -