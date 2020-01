Harry e Meghan sfrattati da Madame Tussauds (Di venerdì 10 gennaio 2020) A nemmeno 24 ore dall'annuncio del principe Harry e di Meghan Markle di allontanarsi dalla famiglia reale per trasferirsi in Nordamerica e mantenersi autonomi finanziariamente, arriva la decisione del celebre museo delle cere Madame Tussauds di Londra di allontanare le cere degli ormai ex duchi di Sussex dalla stanza in cui sono raffigurati i reali.Il direttore del museo ha annunciato che le statue non verranno eliminate, bensì saranno trasferite in altre stanze. Eppure Madame Tussauds, che aveva realizzato le due effigi nel 2018 ai tempi del matrimonio tra il figlio minore di Lady Diana e l'attrice americana di origini sudafricane, aveva anche espresso delle felicitazioni: "C'è tanto amore per Meghan e Harry, seguiamo questa via invitando il pubblico britannico ad unirsi a questa coppia nelle celebrazioni per il matrimonio qui al Madame Tussauds". Ieri invece, scrive il Corriere ... Leggi la notizia su blogo

