Grande Fratello Vip 4, Licia Nunez: “Ho perso un bambino a 24 anni, poi ho iniziato a bere” (Di venerdì 10 gennaio 2020) La quarta edizione del Grande Fratello Vip inizia a scaldarsi, sebbene sia iniziata solo da qualche giorno. Tra i concorrenti chi non ha esitato nel raccontare qualche aneddoto della sua vita privata è l'attrice Licia Nunez. Dopo aver dichiarato di aver avuto una storia con Imma Battaglia, ha confessato di aver perso un bambino all'età di 24 anni e di essersi gettata nell'alcol per superare il dolore. Leggi la notizia su tv.fanpage

