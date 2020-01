"Ero killer per la mafia. Piango ancora oggi per aver ucciso per sbaglio un 18enne innocente" (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roberto Cannavò ha 53, nato a Torino e cresciuto a Catania. Da due mesi è in libertà condizionale, sta scontando l’ergastolo per associazione mafiosa e per i tredici omicidi commessi come killer della mafia. Era il 1991 quando sbagliò bersaglio e colpì mortalmente il 18enne Filippo Parisi. Un assassinio per cui piange ancora oggi, come racconta al Corriere della sera: “Stava aprendo un panificio quando sono arrivato lì vicino. Ho sparato a uno che dovevo ammazzare, ma un proiettile è rimbalzato e ha colpito lui. Era marzo del 1991, a Catania. Ho pianto tantissimo per quel ragazzo. È uno dei miei rimorsi piu grandi. L’ho pensato ogni santo giorno per anni e ancora adesso, soprattutto di notte, ricordo spesso quella scena. Vedo lo strazio di sua madre che dopo, negli anni del processo, veniva in aula con la ... Leggi la notizia su huffingtonpost

