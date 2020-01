Eastward - prova (Di venerdì 10 gennaio 2020) Se n'è parlato ai The Game Awards 2019 e ci siamo incuriositi. Ecco perché nei giorni scorsi abbiamo voluto provare la demo di Eastward, un interessante adventure RPG in 2D ambientato in un'era post-apocalittica. Il gioco è in sviluppo presso Pixpil ed è edito da Chucklefish, e dovrebbe arrivare nel 2020 su PC e console. La storia è semplice: il mondo è in rovina e la popolazione è ridotta al minimo storico. Vestiamo così i panni di John, un minatore che prende con sé una misteriosa ragazza di nome Sam, dotata di particolari poteri magici, e intraprende insieme a lei un'avventura attraverso fatiscenti cittadine piene zeppe di strani abitanti e attraverso lande selvagge infestate da mostri.Lo stile è chiaramente ispirato agli anime degli anni '90, con un sapiente mix tra pixel-art e grafica ed illuminazione di produzione moderna. Pad alla mano, l'impostazione di gioco ci è parsa un mix ... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : Abbiamo provato la demo a tempo di Eastword. Ecco le prima impressioni nella nostra anteprima. -