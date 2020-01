Duplice omicidio a Formia: uccide cugina e marito e si suicida (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tragedia in pieno centro a Formia, in provincia di Latina. Un uomo di 64 anni prima ha ucciso la cugina e il marito a colpi di pistola, poi si è tolto la vita. La vicenda è accaduta durante la serata di giovedì 9 Gennaio 2020, in piazza Mattei, nel Comune sul litorale pontino. Le vittime sono Pasquale Forcina, l’uomo che ha sparato, Fausta Forcina (67 anni) e Giuseppe Gionta (70) le due vittime. Uno dei tre cadaveri è stato ritrovato sulle scale. Sul posto sono prontamente intervenuti i medici del 118 ma purtroppo ogni tentativo di salvare la vita ai coniugi e all’omicidasi è rivelato vano. Duplice omicidio a Formia Tutte le vittime erano professori all’Istituto Comprensivo Dante Alighieri. In base alle prima informazioni trapelate, tutti e tre abitavano nello stesso palazzo all’altezza del civico 39. Tra loro era nato del malcontento a causa di alcune ... Leggi la notizia su notizie

repubblica : Formia, trovati tre cadaveri in un appartamento. Ipotesi duplice omicidio-suicidio - IlmanuelManuel : comunque mi sembra un record che ci sia un omicidio dopo 40 min, solitamente dopo 2 min dalla sigla c'è minimo un d… - ilpuntoamezzogi : Tre morti a Formia uccisi a colpi di pistola, si ipotizza duplice omicidio con suicidio -