Desirée Maldera mamma per la seconda volta: è nata Blu - (Di venerdì 10 gennaio 2020) Luana Rosato La ex single di Temptation Island 2017, Desirée Maldera, è diventata mamma per la seconda volta: è nata la figlia Blu Conosciuta per essere stata una delle single più criticate di Temptation Island 2017, Desirée Maldera si è allontanata da tempo dal piccolo schermo per dedicarsi alla famiglia e, dopo la nascita del primo figlio, oggi festeggia l’arrivo della sua seconda bambina. Sposata con Valerio Rampezzotti, Desirée è già mamma di Giancarlo, nato lo scorso gennaio e, a distanza di un anno dall’arrivo del primogenito, la Maldera ha fatto il bis con la figlia Blu. Dopo aver dato l’annuncio sui social a tutti i suoi follower, che hanno continuato a seguirla anche dopo la fine di Temptation Island, la influencer ha raccontato a tutti le ultime ore prima del parto cesareo tramite Instagram. Aiutata dalla suocera, che si è occupata di mettere in ordine la casa ... Leggi la notizia su ilgiornale

zazoomblog : Desirée Maldera ha partorito: è nata la figlia Blu - #Desirée #Maldera #partorito: #figlia -