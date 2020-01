Days Gone diventa l'esclusiva PS4 più venduta su PS Store nel 2019 (Di venerdì 10 gennaio 2020) Days Gone ha raggiunto un traguardo importante, diventando l'esclusiva PS4 più venduta su PS Store nel 2019.Il titolo sviluppato da Bend Studio è sempre sembrata una produzione non troppo pubblicizzata da Sony, ma sembra aver convinto lo stesso il pubblico. Anche dal punto di vista delle recensioni, Days Gone non ha ricevuto valutazioni esattamente stellari e nemmeno questo ha influito negativamente.La notizia è stata condivisa su Twitter da Benji Sales, una fonte attendibile, ma Sony non ha celebrato il traguardo ufficialmente.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

Multiplayerit : Days Gone, vendite ottime: esclusiva PS4 più acquistata su PS Store nel 2019 - Eurogamer_it : #DaysGone è l'esclusiva PS4 più venduta su PS Store nel 2019. - cyberanimax : -