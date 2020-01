‘Ci illumini con le tue te**e…’: Justine Mattera ci ricasca, seno al vento e capo dentro una lampada [FOTO] (Di venerdì 10 gennaio 2020) Justine Mattera senza niente addosso A distanza di giorni Justine Mattera è tornata a condividere su Instagram delle foto davvero provocanti e seducenti. Infatti da tempo la soubrette italo-americana è avvezza ha mostrare sui social il suo lato erotico senza mai scendere nel volgare. Infatti la donna ha sempre detto che gli scatti che realizza sono pose artistiche. Ovviamente il tutto avviene dietro ad un compenso ben remunerato. La 48enne è arrivata in Italia tantissimo tempo fa come sosia di Marilyn Monroe e poi conobbe Paolo Limiti e con lui ci convolò a nozze. Un matrimonio durato pochi anni. La nuova foto bollente su Instagram Nell’ultimo scatto condiviso su Instagram lascia molto all’immaginazione. Infatti l’effetto bianco e nero e il vedo e non vedo crea curiosità al follower. La showgirl statunitense si è mostrata totalmente svestita, strizza il suo décolleté ... Leggi la notizia su kontrokultura

