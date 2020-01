Branding Dalì. La costruzione di un mito: a Palazzo Fondi in mostra il pensiero daliniano (Di venerdì 10 gennaio 2020) di Fiorella Franchini Ogni mattina, al risveglio, provo un supremo piacere, il piacere di essere Salvador Dalí, e mi chiedo stupito: “Cosa farà ancor oggi di prodigioso Salvador Dalí?”Echeggia nelle sale dell’antico Palazzo Fondi di Napoli lo straordinario ego di uno degli artisti più sorprendenti del Novecento. Creatività fantasmagorica, intelligenza imprenditoriale, una concezione visionaria dell’Arte ne fanno, a trent’anni dalla morte, un interprete attualissimo della nostra contemporaneità. Ancora poche settimane, fino al 2 febbraio, per visitare una mostra che mette in risalto accanto all’aspetto artistico quello della costruzione del personaggio. Serie grafiche, manifesti, libri, oggetti in porcellana, vetro, argento, terracotta, raccontano la sua attività multiforme e il suo intento autopromozionale. Più di 150 opere legate a prodotti commerciali, dai piatti alle carte da gioco, ... Leggi la notizia su ildenaro

canale58 : Cultura - ‘Branding Dalí. La costruzione di un mito’. In mostra a Napoli - teresa_pergamo : A #Napoli, Palazzo Fondi ospita la mostra #brandingdalì che con circa 150 opere racconta come #Dalì sia riuscito a… -