“Battutine” per i problemi avuti con la droga, Lapo Elkann non ci sta e parte l’asfaltata social (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nel 2020 qualcuno pensa sia ancora divertente fare “Battutine” sui problemi di droga avuti da Lapo Elkann in passato. Ma Lapo, reduce da un gravissimo incidente d’auto in Israele e attualmente in riabilitazione in una clinica a St. Moritz, non le ha mandate a dire. Il rampollo di casa Agnelli aveva infatti ringraziato le persone che avevano speso alcune parole gentili e di supporto nei suoi confronti dopo l’incidente. «Di queste settimane ricorderò la sofferenza, il dolore, ma anche l’amore che può arrivare da un messaggio di uno sconosciuto su Twitter – scriveva lo scorso 3 gennaio Elkann -. Non so come ringraziarvi per il vostro affetto, ma vi ho sentito vicini e questo mi ha riempito il cuore di gioia. Grazie di cuore». Di queste settimane ricorderò la sofferenza, il dolore, ma anche l’amore che può arrivare da un messaggio di uno sconosciuto su Twitter. Non so come ... Leggi la notizia su open.online

IsabellaCeccari : RT @FlaviaLandolfi: @IsabellaCeccari @LiberalMR72UE E se ricominciassimo dall’uso delle parole? Non solo grazie e prego. Ma per esempio dal… - gdirico : Questa è #serenabortone : una (brutta) 'serva prostrata' del #pd,che se la ride sulle battutine di una mezza sguald… -