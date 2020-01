Barbara d’Urso, la cena con un uomo misterioso: spunta l’anello al dito (Di venerdì 10 gennaio 2020) Conoscendola si potrebbe pensare che l’abbia fatto apposta per mettere carne sul fuoco agli amanti del gossip che non vedono l’ora, anche quando si tratta di lei, di dare adita a qualsiasi tipo di illazione. Farà sul serio o non farà sul serio Barbara d’Urso con quell’anello al dito? Barbara d’Urso e la misteriosa cena romantica L’ultima volta che si ha avuto modo di insinuare che ci fosse del tenero tra la stacanovista di Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la d’Urso, era stata lei stessa a scaldarsi gridando alla fandonia. Chissà però se è uno scherzo anche quello che tutti i suoi seguaci hanno avuto modo di osservare attraverso le sue stories di Instagram ove proprio Barbarella d’Urso si è immortalata mentre una persona misteriosa le infila un anello (e che anello) al dito. l’anello al dito: verità o scherzo? In sottofondo si scorge il tavolo ... Leggi la notizia su thesocialpost

