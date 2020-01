Arrivano conferme dal sapore ufficiale: ecco Galaxy S20 e Galaxy Bloom (Di venerdì 10 gennaio 2020) Samsung Galaxy S11 (S20) e Samsung Galaxy Fold 2 oggetto di nuovi indiscrezioni fra frequenza d'aggiornamento e nuovi nomi. ecco le informazioni trapelate e tutti i dettagli in merito. L'articolo Arrivano conferme dal sapore ufficiale: ecco Galaxy S20 e Galaxy Bloom proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

evivanco7 : RT @LGWsport: Arrivano conferme proprio in questo momento da @SkySport #Tottenham prova il colpo #Piatek per sostituire l’infortunato #ka… - pecos1998 : RT @raffaelecaru: ?? Arrivano conferme: #Politano spinge per il #Milan ? Inter oggi dice no al prestito: addio solo a titolo definitivo ??… - ninoBertolino : RT @LGWsport: Arrivano conferme proprio in questo momento da @SkySport #Tottenham prova il colpo #Piatek per sostituire l’infortunato #ka… -