Aria contaminata per roghi tossici, domenica presidio all'ex Tabacchificio di Sparanise

Sparanise (Ce) – Inserito nel piano regionale tra i siti da bonificare, l'ex Tabacchificio di Sparanise è un insediamento industriale dismesso oggetto di ben quattro incendi dolosi in soli tre anni, divenendo uno dei tanti bersagli dei roghi tossici che avvelenano la nostra terra. Nessun controllo del sito, né da parte della proprietà (che da un incendio ha tutto da guadagnare) né da parte delle istituzioni (nonostante decreti inutili e altisonanti proclami). Unico dato concreto è un iter per la bonifica in stadio avanzato avviato dal Comune, che ha ricevuto uno stanziamento di 7milioni di euro ma che, però, la Regione non ha ancora materialmente erogato. In mezzo al pantano burocratico, i cittadini del territorio rischiano di dover subire gli effetti di un disastro ambientale e sanitario. L'ultimo incendio ha provocato il crollo di una ...

