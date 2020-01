Volley femminile, Preolimpico 2020: la Polonia supera l’Olanda 3-1. Entrambe volano in semifinale (Di giovedì 9 gennaio 2020) Si sono da poco concluse le partite della terza giornata del torneo europeo Preolimpico di Volley femminile di scena ad Apeldoorn (Paesi Bassi). Nel match più atteso della giornata ha trionfato la Polonia che ha avuto la meglio sull’Olanda per 3-1 (25-20, 25-23, 23-25, 25-23). Vista la situazione di classifica nel girone C Entrambe di fatto sono qualificate per le semifinali. Le altre due partite, che ben poco avevano da dire a livello di classifica visto che nessuna delle squadre coinvolte aveva possibilità di ottenere la qualificazione, ha regalato grande spettacolo. Il Belgio ha superato 3-1 (20-25, 28-26, 25-16, 25-22) la Croazia e la Bulgaria si è sbarazzata 3-1 (25-23, 25-19, 21-25, 25-22) dell’Azerbaigian. CRONACA BELGIO-CROAZIA Nel primo match di giornata tra Belgio-Croazia a partire meglio sono le ragazze di Daniele Santarelli che piazzano il break a metà del primo ... Leggi la notizia su oasport

NCasalsoli : Volley A1 femminile, Savino Del Bene choc: esonerato coach Mencarelli - OA_Sport : Volley femminile, il Kenya si qualifica alle Olimpiadi 2020. Moim e compagne trionfano in Africa - RadioCL1 : Volley femminile. Torna il derby tra Nike e Albaverde -