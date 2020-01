Tre differenze sostanziose tra Huawei P30 Lite 2020 e 2019: il prezzo prevede un regalo (Di giovedì 9 gennaio 2020) Arrivano finalmente indicazioni ufficiali e definitive per quanto riguarda il tanto atteso Huawei P30 Lite 2020, anche se ufficialmente (per ora) il device è stato etichettato con "New Edition". A poche ore dall'annuncio, è chiaro che tutti si stiano ponendo una domanda molto semplice: quali sono le differenze tra il nuovissimo smartphone Android ed il modello base commercializzato poco meno di un anno fa? In cosa è migliorato questo modello rispetto al P30 Lite 2019? Proviamo a capirlo insieme oggi 9 gennaio. Le tre differenze tra Huawei P30 Lite 2020 e 2019 Passando a questioni pratiche, ci sono tre elementi sui quali è doveroso concentrarsi per individuare le differenze tra Huawei P30 Lite 2020 ed il modello 2019. I primi due punti si riferiscono allo spazio di archiviazione, se pensiamo che il device appena svelato ad utenti e addetti ai lavori potrà contare su 6GB in merito ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : Tre differenze sostanziose tra Huawei P30 Lite 2020 e 2019: il prezzo prevede un regalo - eufori4aa : le differenze tra mia zia1 che mi ha LETTERALMENTE beccata per strada mentre fumavo e si è fatta i fatto suoi, non… - thenb08 : @LookInThyHeart_ 'il nostro'? E come lo avrebbe acquisito? Poi, alla fine della giostra, il Dio è lo stesso per le… -