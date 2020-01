Tra Raggi e Sindacati arriva la tregua: iniziano tavoli con assessori (Di giovedì 9 gennaio 2020) Roma – Scoppia la tregua tra la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e i Sindacati. Si potrebbe riassumere cosi’ l’incontro di oggi in Campidoglio tra i segretari regionali di Cgil, Csl e Uil – rispettivamente Michele Azzola, Carlo Costantini e Alberto Civica – e il primo cittadino, a cui hanno preso parte anche gli assessori al Personale e alle Politiche sociali, Antonio De Santis e Veronica Mammi’. Dopo le tensioni degli ultimi tempi, i segretari sono usciti soddisfatti dal vertice in cui si e’ fatto un punto sulle partecipate e in generale sullo stato di salute della citta’ su trasporti, sociale e rifiuti. È la sindaca stessa a prendere l’impegno di “fare un percorso comune per il bene di questa citta’. Ripartendo dalle criticita’”. Al via quindi una serie di tavoli con i vari assessori competenti. Si ... Leggi la notizia su romadailynews

