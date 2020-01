Tiene per mesi il cadavere del figlio in casa per riscuotere la pensione: denunciata 73enne (Di giovedì 9 gennaio 2020) In estate era stata rilanciata la notizia di una madre che aveva conservato il cadavere del figlio in casa. L’uomo era morto da circa un anno, quando è stata fatta la raccapricciante scoperta. Dietro al gesto, ci sarebbe anche un motivo di opportunità: la madre 73enne ha continuato infatti a incassare la pensione del figlio disabile. Ora è stata denunciata. Il cadavere scoperto solo solo mesi dopo La notizia arriva da Treviso e viene riportata da Il Gazzettino. A giugno il quotidiano locale aveva riferito di una raccapricciante scoperta fatta in un condominio della città. Qui, era stato scoperto il cadavere di un uomo di 50 anni, tenuto in casa dalla madre 73enne. L’uomo soffriva di una grave disabilità psichica e dall’autopsia non è stata chiara la causa della morte. Si sa però che era avvenuta tra i 5 e gli 8 mesi prima e che da allora l’anziana madre lo teneva in casa, in ... Leggi la notizia su thesocialpost

