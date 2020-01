Taglio dei parlamentari, mancano le firme. Si ferma (per ora) il referendum (Di giovedì 9 gennaio 2020) Caso Taglio dei parlamentari, quattro senatori Fi ritirano la firma. Slitta il deposito del quesito referendario. Taglio dei parlamentari, slitta il deposito in Cassazione del quesito referendario. Al 9 gennaio mancano infatti le sessantaquattro firme dei senatori necessarie a indire il referendum sulla proposta del Movimento Cinque Stelle. Taglio dei parlamentari slitta il deposito del quesito per il referendum La scadenza resta quella del 12 gennaio e i promotori della raccolta firme sono convinti di poter rispettare i termini. Quattro senatori avrebbero infatti fatto un passo indietro ma altri avrebbero deciso di aderire. Per correttezza, ha fatto sapere Andrea Cangini di Forza Italia, è stato chiesto alla Cassazione uno slittamento. Fonte foto: https://www.facebook.com/Cameradeideputati Il passo indietro di quattro senatori di Forza Italia A ritirare la firma sono ... Leggi la notizia su newsmondo

you_trend : ?? #BREAKING: 6 senatori hanno ritirato la propria firma dalla richiesta di #Referendum Costituzionale sul taglio de… - repubblica : Taglio dei parlamentari, quattro senatori ci ripensano. Mancano le firme per il referendum e slitta il deposito in… - repubblica : Taglio dei parlamentari, mancano firme per chiedere il referendum: slitta il deposito in Cassazione -