Sulle ali dell’avventura, la recensione: Volare, nel nome della Terra (Di giovedì 9 gennaio 2020) La recensione di Sulle ali dell'avventura: Nicolas Vanier, il regista di Belle & Sebastien, firma un film per famiglie edificante e con un messaggio molto attuale sul rapporto tra l'uomo e la natura. Scrivere la recensione di Sulle ali dell'avventura, il nuovo film di Nicolas Vanier, in uscita in Italia il 9 gennaio, è piuttosto facile. Il nuovo film del regista di Belle & Sebastien è un film per famiglie, che parla del rapporto tra l'uomo e la natura, un film edificante, con un messaggio ben preciso - e più che mai attuale - sul nostro modo di relazionarci con la Terra e con chi, insieme a noi, la abita. La storia di un ragazzino che vola con delle oche orfane dalla Camargue verso il Circolo Polare Artico è una di quelle in ... Leggi la notizia su movieplayer

