Sorge da Mattino 5: “Luigi Favoloso sta bene, si nasconde da un amico” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Nella puntata di Mattino 5 spazio alla vicenda legata alla presunta scomparsa di Luigi Mario Favoloso. In studio, da Federica Panicucci, Maurizio Sorge, noto fotografo dei vip che ha delle notizie su Luigi. Pare, a detta del Sorge, che l’imprenditore napoletano stia bene e si trovi in un posto sicuro, probabilmente in Italia. Sorge spiega di non poter dire in modo preciso dove Luigi si trovi ma è sicuro che stia bene. Lo avrebbe saputo da una persona affidabile che gli avrebbe spiegato che Luigi da giorni si nasconde probabilmente a Milano a casa di un amico. “Mi hanno detto che sta bene e che sta da questo amico che vende macchine, non so se nella zona di Milano o nella zona di Napoli” ha detto Sorge nella puntata di Mattino 5 del 9 gennaio 2020. In studio si discute dei motivi per i quali Luigi si sarebbe allontanato e continui a non dare suo notizie, soprattutto ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

luigi_luigi2 : @Neferti02225677 Vivi come il sole che sorge al mattino e non si chiede se le nubi lo offuscheranno perché sa che t… - TenutePaese : Riposa ma non fermarti mai. Anche il sole ha un turno di riposo ogni sera. Ma sorge sempre il mattino seguente. All… - lodomystrenght_ : @DardiValentina Ma perché da voi il sole sorge così tardi? Cioè solo in questa regione orribile deve rompere alle 6 del mattino? -