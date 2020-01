Sonos accusa Google di aver violato i brevetti della sua tecnologia per gli smart speaker (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’azienda californiana Sonos, specializzata nella produzione di speaker e componenti per impianti hi-fi, ha fatto causa al colosso Google per aver copiato le sue tecnologie e violato i suoi brevetti. La stessa sorte, sembra, toccherà anche ad Amazon in un secondo momento, accusata a sua volta di aver violato la proprietà intellettuale di Sonos su alcuni dei suoi dispositivi audio, in particolare la linea Echo. Secondo quanto riportato dal New York Times, l’azienda di Santa Barbara chiede ora il risarcimento dei danni per aver infranto i suoi brevetti e il divieto di vendita dei dispositivi a marchio Google incriminati negli Stati Uniti. In particolare, Sonos accusa il colosso di Mountain View di aver violato cinque dei suoi brevetti registrati, usando quelle tecnologie sui suoi smart speaker, ma anche sugli smartphone Pixel e sui laptop, e obbligando così la società ad abbassare i ... Leggi la notizia su wired

