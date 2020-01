"Solo una maximulta ad Autostrade? Lo Stato non accetta carità". I 5s contro la mediazione del Pd (Di giovedì 9 gennaio 2020) Basta mettere in parallelo l’intervista della ministra dei Trasporti in quota dem Paola De Micheli a Repubblica e il messaggio che i 5 stelle mandano fuori alle nove del mattino sotto forma di fonti per capire quanto la partita Autostrade abbia fatto esplodere l’ennesimo scontro nel governo. Perché la ministra dice che Aspi può evitare la revoca della concessione e può farlo se abbassa i pedaggi in modo consistente mentre per i pentastellati la strada è una sola: togliere le Autostrade ai Benetton. E poi c’è una terza via, che fonti di governo attribuiscono a una parte del Pd: una maxi-multa al posto della revoca. Ma anche su questo il Movimento alza un muro: “Maxi multa? Non scherziamo. Lo Stato non accetta carità, Solo giustizia per le vittime” del crollo del ponte Morandi a Genova. Lo Stato dell’arte ... Leggi la notizia su huffingtonpost

