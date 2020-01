Scontro al governo su Autostrade. M5s, ‘Lo stato non accetta carità’ (Di giovedì 9 gennaio 2020) Si riaccende lo Scontro al governo su Autostrade. Il Movimento 5 Stelle contro la maxi multa (al posto della revoca): “Lo stato non accetta la carità”. Si riaccende lo Scontro su Autostrade. Nelle ultime ore ha preso piede l’ipotesi di procedere con una maxi-multa e non con la revoca delle concessioni per Aspi. Il Movimento 5 Stelle però, come prevedibile, si è schierato contro questo compromesso aprendo una nuova polemica nella maggioranza di governo. Autostrade, prende piede l’ipotesi di una maxi-multa Negli ultimi giorni lo Scontro tra il governo e Autostrade si è arricchito di un nuovo possibile scenario. Procedere con una sanzione che possa sostituire la revoca. De Micheli, offerta inaccettabile. Ma la strada potrebbe essere quella giusta Paola De Micheli ha definito inaccettabile la proposta messa sul piatto da Aspi ma non ha chiuso la porta ... Leggi la notizia su newsmondo

borghi_claudio : @IvanoMulone Non sono 'atti del governo' pouttosto 'mancati atti' a cominciare dal cambio del management e della go… - NewsMondo1 : Scontro al governo su Autostrade. M5s, ‘Lo stato non accetta carità’ - MMajocchi : RT @alesallusti: Il 'colpo di genio' del governo sulle partite Iva: il mio scontro con #RobertoSperanza a #dimartedì ?? -