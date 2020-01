Sabato si inaugura l’ascensore che collega via del Pomerio a piazzale Iannelli (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Opere Pubbliche, Mario Pasquariello, rendono noto che Sabato 11 gennaio alle ore 11 sarà inaugurato il nuovo ascensore di collegamento tra via del Pomerio e piazzale Iannelli. piazzale quest’ultimo da cui, com’è noto, si accede agli uffici comunali e all’ingresso pedonale del megaparcheggio di via vittime di Nassiriya. L’opera rientra nel più ampio ”Intervento di Mobilità Sostenibile” volto a migliorare l’accessibilità e fruibilità del centro storico di Benevento e a ridurre il traffico veicolare nelle aree poste a ridosso delle mura longobarde, oltre che ad abbattere le barriere architettoniche. L'articolo Sabato si inaugura l’ascensore che collega via del Pomerio a piazzale Iannelli proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

