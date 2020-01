Rivoluzione Renault: svelata la Clio E-Tech, attese la Captur E-Tech plug-in e la Megane ibrida (Di giovedì 9 gennaio 2020) La Renault punta tutto sul green. Presentata a Bruxelles la nuova Clio E-Tech, si attendono la Captur e-Tech e la Megane ibrida. La Renault presenta la Clio E-Tech in attesa della Captur E-Tech plug-in e della Megane ibrida. La casa francese conferma di essere al passo con i tempi se non addirittura di essere in grado di anticiparli. Fonte foto: https://www.facebook.com/ Clio E-Tech La Clio E-Tech rappresenta senza ombra di dubbio una delle macchine più attese sul mercato e non solo per quanto riguarda il mondo delle motorizzazioni green. L’auto è stata presentata al Salone di Bruxelles e rappresenta la risposta della Renault alla Yaris , versione ibrida, della Toyota, attesa per la metà del 2020. Renault Clio E-Tech L’estetica Dal punto di vista estetico la Clio non si allontana dalle versioni precedenti. La linea è accattivante, l’aspetto ... Leggi la notizia su newsmondo

