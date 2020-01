Resident Evil 3 avrà molti più elementi inediti e modifiche rispetto al remake di Resident Evil 2 (Di giovedì 9 gennaio 2020) In un'intervista con Famitsu, tradotta da Siliconera, i produttori di Capcom, Masao Kawada e Peter J. Fabiano, hanno rivelato ulteriori dettagli su Resident Evil 3, confermando che il remake dovrebbe contenere "più elementi riorganizzati" rispetto a Resident Evil 2.Si dice che il gioco sia più orientato all'azione rispetto al gioco precedente, dove il tema era "la paura degli zombie". Di conseguenza, il design dei costumi di Jill è stato cambiato in modo che "non sembrasse scomodo" durante i combattimenti.Tra gli elementi che sono stati "riorganizzati", possiamo trovare il B.O.W. Nemesis "come una nuova arma" che i giocatori troveranno durante il loro viaggio a Raccoon City. La storia offrirà anche "una nuova interpretazione", quindi anche se avete familiarità con il gioco originale, avrete diverse sorprese.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : Aspettiamoci diverse sorprese con il remake di #ResidentEvil3. - affaridanerd : Resident Evil 4 - PlayStation 4 ?? Miglior prezzo Amazon di sempre ?? 19,98€ invece di 29,99€ - sconto 33% ??… - badtasteit : Gli sviluppatori di #ResidentEvilResistance rivelano quali miglioramenti verranno apportati in seguito alla Beta… -