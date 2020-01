Pensioni, si va a 71 anni: addio quota 100, come cambia la Fornero (Di giovedì 9 gennaio 2020) Pensioni, si va a 71 anni: addio quota 100, come cambia la Fornero. Dal 2020 il sistema contributivo inizia a dettare legge e i giovani vedono sempre più lontana l’età della pensione. Dopo quota 100 potrebbero tornare a galla le criticità del regime Pensionistico disciplinato dalla Legge Fornero. E i giovani vedono allontanarsi sempre più … L'articolo Pensioni, si va a 71 anni: addio quota 100, come cambia la Fornero è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

giannelio : Pensioni, i giovani via dal lavoro a 71 anni? Tre proposte per cambiare Quota 100 (e la Fornero) ma siete impazziti… - Giacometta3 : RT @CasatiSilvano: Pensioni, i giovani via dal lavoro a 71 anni? Tre proposte per cambiare Quota 100 (e la Fornero) - PippiCalz : RT @MassimoFranchi: #pensioni Dopo anni di censura, finalmente anche @AlBrambilla riconosce che legare l'età pensionabile all'aspettativa d… -