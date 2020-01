Pensione di reversibilità 2020: importo taglio per altri redditi. Le tabelle (Di giovedì 9 gennaio 2020) Pensione di reversibilità 2020: importo taglio per altri redditi. Le tabelle Una signora di nome Isabella percepisce una Pensione di reversibilità il cui importo è pari al 60% di quello che percepiva il suo defunto marito. Tuttavia i tagli non finiscono qui: visto che la signora percepisce un reddito superiore a tre volte il trattamento minimo, l’importo della Pensione di reversibilità ha subito un altro consistente taglio, stavolta del 25%. La vicenda è stata oggetto di un servizio a cura di Silvia Ciufolini andato in onda su DiMartedì e dà l’opportunità di parlare della Pensione di reversibilità e dei tagli che possono operare su di essa. Uscita anticipata a 56 anni: ecco come andarci Pensione di reversibilità 2020: tagli e decurtazioni, quando arrivano Isabella percepisce 2.061 euro netti di Pensione, di cui 1.500 sono suoi e gli altri 500 euro rappresentano la ... Leggi la notizia su termometropolitico

Pensione di reversibilità 2020 : stop in vista? Ecco la situazione : Pensione di reversibilità 2020 : stop in vista? Ecco la situazione La Pensione di reversibilità , cioè quella che spetta ai superstiti, potrebbe essere cancellata da una futura riforma del sistema previdenziale secondo alcune indiscrezioni. Pensione di reversibilità : revisione in arrivo? Stando a quanto appreso, a quanto pare in maniera confidenziale, da alcuni organi di stampa, nel quadro di una riforma volta al superamento della Legge ...

Vieni da me - Carmen Di Pietro : ‘Sì - prendo ancora la Pensione di reversibilità di Sandro Paternostro’ : Eccentrica e scoppiettante come suo solito, Carmen Di Pietro è ospite di Caterina Balivo a Vieni da me. La soubrette nel gioco della lavatrice parla dell’ex marito defunto, Sandro Paternostro, di cui percepisce ancora la pensione e del rapporto con il figlio Ales Sandro , avuto dall’ex compagno Giuseppe Iannoni e da poco maggiorenne, che ha deciso di mandare fuori casa per responsabilizzarlo. “Mio figlio l’ho mandato via a ...

A 23 anni si innamora della prozia di 91 anni e la sposa - dopo un anno di matrimonio lei muore e lui chiede la Pensione di reversibilità : Un giovane avvocato di 23 anni si era innamorato perdutamente della prozia di 91 anni e aveva deciso di sposarla. Ma dopo 14 mesi di matrimonio la donna è morta di vecchiaia il suo giovane marito avvocato ha chiesto allo stato la pensione di reversibilità ma al momento la richiesta è stata rifiutata. Il fatto è accaduto a Salta, in Argentina. Lui è un giovane avvocato e si chiama Mauricio Ossola e sua moglie e anche lontana parente ...

