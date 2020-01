Papa:tensioni Usa-Iran, appello dialogo

tensioni e violenze",tuttavia "non possiamo smettere di sperare". Lo dice il Papa, incontrando il corpo diplomatico presso la Santa Sede.Preoccupato per le tensioni tra Usa e Iran, invoca il dialogo per scongiurare "un conflitto di più ampia scala". Sottolinea l'impegno dei giovani sul clima e il ritardo della politica internazionale". Sui migranti:il Mediterraneo e un grande cimitero,gli Stati si impegnino a trovare soluzioni durature.(Di giovedì 9 gennaio 2020) L'anno "non si apre con segnali incoraggianti,ma con l'inasprirsi die violenze",tuttavia "non possiamo smettere di sperare". Lo dice il, incontrando il corpo diplomatico presso la Santa Sede.Preoccupato per letra Usa e, invoca ilper scongiurare "un conflitto di più ampia scala". Sottolinea l'impegno dei giovani sul clima e il ritardo della politica internazionale". Sui migranti:il Mediterraneo e un grande cimitero,gli Stati si impegnino a trovare soluzioni durature.(Di giovedì 9 gennaio 2020)

