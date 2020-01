Migranti, Sea Watch soccorre 60 persone: altri due gommoni intercettati e riportati in Libia (Di giovedì 9 gennaio 2020) "Il nostro equipaggio ha concluso un soccorso di circa 60 persone a 24 miglia dalla Libia segnalatoci da Moonbird in volo": la nave umanitaria Sea Watch annuncia di aver salvato circa 60 Migranti a largo delle coste libiche. Allo stesso tempo, la Ong, comunica anche di aver documentato l'intercettazione di altri due gommoni, che sono stati ricondotti in Libia. Leggi la notizia su fanpage

arrumba16 : Migranti, la Sea Watch 3 vince il ricorso. La nave di Carola Rakete torna in mare - QuotidianoNet - monitrotter : Migranti, la Sea Watch 3 vince il ricorso. La nave di Carola Rakete torna in mare - memolle : Migranti, la Sea Watch 3 vince il ricorso. La nave di Carola Rakete torna in mare - QuotidianoNet -