LIVE Francia-Slovenia 1-2 volley, Semifinale Preolimpico 2020 in DIRETTA. Muro insuperabile, transalpini avanti 12-9 anche nel quarto set (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-21 Azione infiita e il punto va alla Sloivenia con un’invasione del Muro francese che aveva fermato almeno sette attacchi sloveni, grande copertura della squadra di Giuliani 18-21 Out l’attacco di Ngapeth da zona 2 17-21 Vincente la diagonale di Gasparini da seconda linea 16-21 La parallela di Patry da seconda linea 16-20 L’attacco vincente da seconda linea di Gasparini, appena entrato 15-20 Sulle mani alte del Muro l’attacco di Ngapeth da zona 4 15-19 Ancora la pipe di Urnaut 14-19 Errore al servizio Slovenia 14-18 La pipe di Urnaut 13-18 Muroooooooooooo Chinenyezeeeeeeeee 13-17 Errore al servizio Slovenia 13-16 Murooooooooooo Cebuljjjjjjjjjjjj 12-16 Primo tempo Pajenk 11-16 Muroooooooo Louatiiiiiiiiiiiiii 11-15 Errore al servizio Ngapeth 10-15 Aceeeeeeee Ngapeeeeeeeeeth. Adesso c’è solo la Francia in ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Francia-Slovenia 1-2 volley Semifinale Preolimpico 2020 in DIRETTA. Muro e battuta rimettono in gioco i transa… - zazoomnews : LIVE Francia-Slovenia 0-1 volley Semifinale Preolimpico 2020 in DIRETTA. Sloveni in fuga anche nel secondo set: 9-1… - zazoomblog : LIVE Francia-Slovenia 0-1 volley Semifinale Preolimpico 2020 in DIRETTA. Sloveni in fuga anche nel secondo set: 9-1… -