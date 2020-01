LIVE Atp Cup 2020, 9 gennaio in DIRETTA: Medvedev batte Schwartzman per 6-4 4-6 6-3, la Russia è in semifinale (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PUNTEGGIO FINALE: Daniil Medvedev b. Diego Schwartzman 6-4 4-6 6-3. FINISCE QUI! 6-3 Medvedev. La chiusura è in grande stile con un’ottima accelerazione di rovescio, Schwartzman non può nulla. 40-15 Grandissima risposta di Schwartzman, che prova a rimanere vivo. 40-0 Prima dritto, poi volee. Tre MATCH POINT per Medvedev, la Russia vede vicinissima la semifinale. 30-0 Servizio e dritto. Carico a pallettoni il russo. 15-0 Parte benissimo Medvedev, agevolato dal servizio. Break Medvedev 3-5 Stavolta il russo non sciupa la chance e andrà a servire per la semifinale. 40-A Schwartzman sbaglia il tocco al volo dopo una pregevole accelerazione di dritto. Vantaggio Medvedev e altra palla break. 40-40 Brutto errore di rovescio di Medvedev, parità. 30-40 Portentosa accelerazione di dritto del russo, Schwartzman non riesce a contenere. Palle ... Leggi la notizia su oasport

